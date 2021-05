Friends-reünie: Rachel en Ross waren in het echt ook verliefd op elkaar

Jennifer Aniston en David Schwimmer onthullen tijdens de Friends-reünie dat ze achter de schermen bijna een relatie hadden. "Het eerste seizoen was ik smoorverliefd op Jennifer."

Friends: The Reunion is deze week in première gegaan. De New Yorkse vrienden vertellen allerlei achtergrondverhalen over de immens populaire serie uit de jaren 90. Zo zouden Aniston en Schwimmer - Rachel en Ross in de serie - ook in het echte leven verliefd op elkaar zijn geweest. "We waren heel verliefd op elkaar, maar het was als twee schepen die elkaar passeren, omdat een van ons steeds een relatie had en die grens zijn we nooit over gegaan," vertelt Schwimmer aan presentator James Corden.

Aniston vertelt dat die gevoelens wederzijds waren en dat het koppel "lepeltje-lepeltje in slaap viel op de bank samen tijdens pauzes tussen de opnames." De overige vier Friends, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry en Matt Le Blanc, gaven toe dat zij er ook van afwisten.

Cox omschrijft de gevoelens van het duo als 'voelbaar' en zegt dat het goed is dat er nooit een romance is geweest, omdat als ze uit elkaar zouden gaan de scènes tussen de twee 'waarschijnlijk niet zo geweldig waren geweest'.

De Friends-reünie is aanstaande vrijdag 28 mei om 20.30 uur te zien op SBS6.