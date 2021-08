De nieuwe Diana lijkt sprekend

Emma Corrin heeft Lady Di prachtig gespeeld in jaar 4 van The Crown, maar iedereen is weer wat ouder in de serie over het Engelse konklijk huis. Netflix heeft de eerste foto's vrijgegeven van Lady Di van seizoen vijf van The Crown, met Tenet-ster Elizabeth Debicki die de rol van prinses Diana overneemt. Op de foto ligt Debicki peinzend op de bank en vertoont ze een opvallende gelijkenis met de Volksprinses. In werkelijkheid is Debicki een kop groter van de People's Princess, maar dat is op tv vast niet te merken