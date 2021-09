Overleden: Jean-Paul Belmondo (88)

Jean-Paul Belmondo, een held van de Franse cinema, is op 88-jarige leeftijd overleden, zegt zijn advocaat aan Agence France-Presse.

Bébel, de koosnaam die de Fransen hem gaven, boekte al vroeg in zijn lange carrière grote successen. In 1959 gaf Claude Chabrol hem zijn eerste belangrijke rol in het drama À double tour. Hij werd het jaar daarop echt beroemd met zijn rol in het drama À bout de souffle van Jean-Luc Godard, die van hem een gewichtig figuur maakte van de Nouvelle Vague.

Met Cartouche (1962) en L'Homme de Rio (1964), beide geregisseerd door Philippe de Broca, schakelde hij over op meer commerciële films, in het bijzonder komedies en actiefilms.

Halverwege de jaren tachtig ging hij zich weer meer toeleggen op toneel en serieuzere filmrollen. Nadat hij in 2001 te kampen kreeg met gezondheidsproblemen[1], keerde hij zeven jaar later nog eens terug op het grote scherm in het drama Un homme et son chien (Francis Huster), een remake van Umberto D van Vittorio De Sica.