Uma Thurman over het trauma van haar abortus

Filmster en schrijfster Uma Thurman maakt zich boos over de wet die abortus in Texas onmogelijk maakt. "Tenminste: voor arme mensen. Want mensen met geld vinden hun weg wel." Ze maakt zich erg kwaad dat verklikkers beloond worden.

Ze sprak over haar eigen abortus, waartoe ze zich als tiener gedwongen voelde omdat ze niet in staat was een stabiel thuis voor een baby te bieden. "Dit is tot nu toe mijn donkerste geheim", zegt ze. Ik ben 51 jaar oud en ik deel dit met u vanuit het huis waar ik mijn drie kinderen heb grootgebracht, die mijn trots en mijn vreugde zijn.

"Aan jullie allemaal, aan de vrouwen en meisjes van Texas, die bang zijn getraumatiseerd en gestalkt te worden door premiejagers, aan alle vrouwen die verontwaardigd zijn dat de rechten van ons lichaam door de staat worden afgenomen, zeg ik: ik zie jullie. Houdt moed. Je bent prachtig. Je doet me denken aan mijn dochters. "