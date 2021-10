De acht meest bekeken series op Netflix

Netflix maakt zelden kijkcijfers bekend, maar licht deze maand toch een tipje van de sluier op: 111 miljoen Netflix-accounts keken in de afgelopen 27 dagen minstens 2 minuten naar Squid Game. Daarmee staat de Zuid-Koreaanse, maatschappijkritische thriller ruimschoots bovenaan.

Het succes van de serie valt deels te verklaren door de grote investeringen van Netflix in de Zuid-Koreaanse markt. Van alle Netflix Originals wereldwijd zijn in 2019 meer dan 70 series, oftewel 5 procent van het totaal, in het Aziatische land geproduceerd.

Dit zijn de acht meest bekeken series tot nu toe: