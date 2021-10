Georgina Verbaan: ‘een intimiteitscoördinator helpt zeer zeker’

Een onstuimige vrijpartij, een tongzoen of een naaktscène, het hoort erbij op de filmset, maar het maakt veel acteurs ongemakkelijk. Markoesa Hamer, de eerste intimiteits-coördinator van Nederland, kan ze begeleiden. Trouw sprak met haat en met Georgina Verbaan die met haar werkte.

Hamer: "Vaak hapert de communicatie over intieme scènes, zegt Hamer. Regisseurs en acteurs praten er liever niet over, ze improviseren maar wat op de filmset. "Je hebt vaak weinig idee van wat je te wachten staat. Je krijgt te horen dat een van de scènes met een onstuimige vrijpartij begint. Pas op de set ontmoet je je tegenspeler. Als het klikt, is dat fijn, maar als hij een flauwe grap maakt of als iemand van de crew iets zegt over de spannende scène die jullie gaan spelen, dan voelt dat heel ongemakkelijk."

Als intimiteitscoördinator brengt ze het gesprek wél op gang. "Ik stel vragen en benoem de scène technisch en concreet. Wat vindt een acteur wel en niet prettig?

Georgina Verbaan die bij de opname van Verdwenen Dagen voor het eerst werkte met Hamer is blij met de komst van iemand die het proces van seksscènes begeleidt.

"Normaal krijg je even snel op de set te horen wat de bedoeling van een intieme scène is. Bijvoorbeeld 'ze zoenen en belanden dan in bed. Doe maar.' Dat voelt toch een beetje gênant.

"Het gebeurde wel eens dat ik mijn tegenspeler pas bij de make-up ontmoette. Een uur later speelden we een seksscène. Je bent dan echt onzeker. Maar je wist niet anders.

"Toen Markoesa erbij kwam, was dat wel even wennen. Ze belde me eerst en stelde allerlei vragen. Ik dacht: Moet dat zo uitvoerig? Daarna liet ze ons oefeningen doen, ook de regisseur en de andere betrokkenen deden mee. Eerst reageerden we wat giebelend, en het voelde ook ongemakkelijk. Maar achteraf was het fijn. Je moet elkaar telkens op een andere plek aanraken en ze vroeg ook wat voor soort aanraking het is: lief of bijvoorbeeld gretig. Alle scènes werden besproken en dat heeft echt geholpen, je voelt je daardoor meer op je gemak en het schept een band met je tegenspeler.

"Het is ook fijn dat je tijdens het draaien een vast aanspreekpunt hebt. Je hoeft niet meteen naar de regisseur, maar kunt je vragen via Markoesa kwijt. Ja, een intimiteitscoördinator helpt zeer zeker. Het is een echte aanwinst voor het filmproces."