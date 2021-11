Schrijvers The Crown maken ruzie over Diana’s liefdesleven

De scenarioschrijvers die het rumoerige liefdesleven van Diana's laatste levensjaren moesten beschrijven voor de vijfde jaargang van The Crown, zijn uit elkaar, zowel professioneel als persoonlijk.

Jemima Khan, 47, (links op de foto) werd ingeschakeld om de maker van de Netflix-serie, Peter Morgan, te helpen bij het schrijven van het script dat de laatste jaren van haar goede vriendin Diana beschrijft. Ze was de laatste jaren van Diana's leven close met de prinses.

Maar ze heeft zich teruggetrokken omdat ze niet veel vertrouwen heeft in de integriteit van de serie. Ze is bang dat Diana niet "zo respectvol of empathisch wordt behandeld als ik had gehoopt". Saillant detail Jemima Khan en Peter Morgan hadden een affaire, maar gingen eerder dit jaar uit elkaar.

Ze zei dat ze door Morgan was gevraagd om te helpen bij het schrijven van de vijfde jaargang van de serie. Ze stemde ermee in, ondanks dat ze nooit publiekelijk heeft gesproken over haar vriendschap met Diana. Ze wilde meedoen, omdat "het erg belangrijk voor me was dat de laatste jaren van het leven van mijn vriendin nauwkeurig worden geportretteerd en met mededogen.”

Tussen september vorig jaar en februari van dit jaar werkten ze aan verhaallijnen en scripts, waaronder Diana's romances met de hartchirurg Hasnat Khan en Harrods erfgenaam Dodi Fayed, haar bezoeken aan Pakistan, het opzienbarende BBC Panorama- interview met Martin Bashir en de laatste twee jaren van haar leven.

Khan zei dat ze zich gaandeweg realiseerde dat de verhalen in een richting gingen waar ze het niet mee eens was.