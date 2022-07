Schrijvers Stranger Things lichten tipje van de sluier op van het laatste seizoen: “Eindbattle komt eraan”

Seizoen vier van Netflixserie Stranger Things is een gigantisch succes. Toen de seizoensfinale op 1 juli online kwam, liep het platform zelfs kort vast door alle kijkers. Er zit nog één laatste seizoen in de pijplijn. Wat kunnen we verwachten van Eleven en consorten?

Elke aflevering van het afgelopen seizoen was meer dan een uur lang. Toch is het gelukt om de spanningsboog continu vast te houden. De broers Matt en Ross Duffer hebben de hitserie bedacht en vertellen in de Happy Sad Confused-podcast van Josh Horowitz wat ons nog te wachten staat.

Alle actie in seizoen vijf zal plaatsvinden in het plaatsje Hawkins, Indiana. Na alle omzwervingen van de hoofdpersonen in Alaska, Siberië en de woestijn van Nevada is iedereen weer thuis aangekomen. Hier wacht een laatste, grote Eindbaas-battle met de duistere krachten uit de upside-down-wereld.

“We gaan veel dingen doen die teruggrijpen op seizoen één”, zegt Matt Duffer. “We willen terug naar de clubjes mensen en stelletjes uit de beginfase. We willen de cirkel rond maken.”

De broers geven aan dat de afleveringen niet zo lang gaan worden als in seizoen vier. “Voor het eerst hebben we bij het afgelopen seizoen ervoor gekozen om er geen echt einde aan te breien. Je zit er in het laatste seizoen dus meteen middenin. Het zal dus hard gaan. We hopen de snelheid erin te houden tot het einde.”

“De karakters zitten vanaf het begin midden in de actie. Ze hebben al een duidelijk doel voor ogen. Hierdoor gaan we de finale in met een heel ander gevoel. Het gaat heel speciaal worden.”