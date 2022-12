Geweldige beelden: de barre winter van 1963 zorgt voor veel overlast en ijsplezier

Het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid publiceert regelmatig prachtige reportages uit lang vervlogen tijden op YouTube. De nieuwste toevoeging is een clip van vijf minuten uit het Polygoonjournaal over de ontstellend barre winter van 1963.

Het Polygoonjournaal, na 1946 populair geworden door redacteur en commentator Philip Bloemendal, werd van 1924 tot 1987 vertoond in Nederlandse bioscopen. In de Tweede Wereldoorlog werd het gebruikt als propagandakanaal van de NSB'ers, maar tijdens de bevrijding maakte het journaal een draai van 180 graden en konden bioscoopbezoekers de zegetocht van de bevrijders in Nederland en de terugkeer van de Oranjes bekijken.

Het archief wordt beheerd door het NIBG en beslaat alleen aan vooroorlogs materiaal al bijna 200 kilometer aan tapes. In het kader van het Open Beelden-project voegt het instituut regelmatig Polygoonjournaals toe.

Zo ook een journaal over de barre winter van 1963, waarin rivieren en kanalen dichtvroren, wegen lang onbegaanbaar bleven door dikke pakken sneeuw en sommige eilanden alleen nog over het ijs toegankelijk waren. Er werden toch nog schaatskampioenschappen in Groningen en een wielrenwedstrijd in het Amsterdamse Bos georganiseerd.

De beelden zijn prachtig: