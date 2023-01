  Netflix rekent 3 euro extra per maand voor het delen van accounts: hoe gaat dat in zijn werk?

Deel jij je Netflix-account met iemand anders? Dan ben je zeker niet de enige. De streamingdienst heeft wereldwijd 223 miljoen betalende huishoudens, maar ook zo'n 100 miljoen huishoudens die gratis meekijken omdat ze het wachtwoord gekregen hebben van familie of vrienden.

Hier maakt Netflix dit jaar geleidelijk een eind aan. Het bedrijf kampt met teruglopende groei en inkomsten, er is serieuze concurrentie opgestaan en de beurskoers is ingestort. De hoogste tijd dus om extra inkomsten te genereren en een stokje te steken voor het gratis 'account-sharen'.

Netflix controleert aan de hand van je IP-adres, het ID van de apparaten waarop de app is geïnstalleerd en de activiteit op je account of er sprake is van account-sharing. Het is geen probleem als huisgenoten op hetzelfde adres het wachtwoord delen, maar wel als je langer dan twee weken op een ander adres gaat streamen.

Netflix vraagt ongeveer 3 euro extra per adres of persoon waarmee je jouw account deelt. Als je dit niet betaalt, vraagt de applicatie iedere keer om een verificatiecode. De nieuwe regel zal naar verwachting geleidelijk worden ingevoerd in de komende weken of maanden, zodat gebruikers niet al te veel worden afgeschrikt.

Het bedrijf maakt het de nu nog gratis meekijkende gebruikers extra makkelijk om over te stappen op een eigen abonnement door de optie aan te bieden om instellingen en kijkgeschiedenis mee te laten verhuizen.



Dit is een opinie van de Welingelichte Kringen Redactie