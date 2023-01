Deze geheime afspraak hebben de kandidaten van Wie is de Mol? met elkaar gemaakt

Wie de mol is van dit seizoen valt na twee afleveringen nog onmogelijk te zeggen. De een molt veel te hard om de opperbedrieger te kunnen zijn, van de ander hebben we nog te weinig gezien. Wel is bekend dat de kandidaten een afspraak met elkaar hebben gemaakt, die het programma niet heeft laten zien.

Tijdens het eerste etentje in Zuid-Afrika, waar dit seizoen Wie is de Mol? plaatsvindt, hebben de kandidaten afgesproken om niet áltijd het spel te spelen. Als het codewoord zonnebloem valt, verwijzend naar het etiket van een fles wijn die op dat moment op tafel stond, stappen de kandidaten tijdelijk uit het spel. Ze gaan dan dus niet mollen, hoeven niet op elkaar te letten en niets op te schrijven, maar kunnen normaal met elkaar praten.

Kandidaat Soy Kroon zou dat hebben onthuld aan Jan Uriot van De Telegraaf. De overige kandidaten, die dit jaar moeten proberen de Mol te ontmaskeren, zijn modejournalist Anke de Jong, presentator Sander de Kramer, actrice Annick Boer, tech-journalist Daniël Verlaan, oud-topzwemster Ranomi Kromowidjojo, cabaretier Nabil Aoulad Ayad en presentator Jurre geluk. Actrice Sarah Janneh en presentatrice Froukje de Both moesten al vertrekken.