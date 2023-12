De ruzie in Frankrijk over Gerard Depardieu toont aan hoe normaal seksisme in Frankrijk is

Dat Gerard Depardieu zich tegenover vrouwen een leven lang gedraagt op een wijze die veel vrouwen grensoverschrijdend vinden staat vast. Hij is nog nooit door de rechter veroordeeld, maar dat doet niets af aan de feitelijkheid van zijn wangedrag.

In een documentaire die werd uitgezonden op France 2, werd getoond dat Depardieu onzedelijke opmerkingen maakte tegen vrouwen en werden er interviews gegeven met actrices die hem beschuldigden van aanranding.

Tientallen Franse culturele bobo's, waaronder actrices Nathalie Baye en Carole Bouquet en Carla Bruni, ondertekenden een open brief waarin ze Gerard Depardieu verdedigden tegen beschuldigingen van seksueel wangedrag.



President Emmanuel Macron sprak zijn steun uit voor Depardieu, veroordeelde de ‘klopjacht’ tegen hem en prees zijn talent.

Critici van de #Metoo-campagne in Frankrijk beweren dat deze puriteins is en de kunst van het verleiden ondermijnt. Sommige prominente figuren, zoals Catherine Deneuve, vinden dat metoo te ver is gegaan.



De controverse tussen verdedigers van Depardieu en feministen weerspiegelt een generatie- en culturele kloof in Frankrijk. De oudere generatie denkt dat buigen voor metoo de Franse cultuur bedreigt.