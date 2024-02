Veelbesproken film over Auschwitz gaat in meer bioscopen draaien

De film The Zone of Interest, over concentratiekamp Auschwitz, heeft in het eerste weekend in de Nederlandse bioscopen ruim 37.000 bezoekers getrokken. Dat heeft distributeur Cinéart dinsdag gemeld.

De arthousefilm, die ook te zien was op het Filmfestival Rotterdam, trok daarmee bijna evenveel bezoekers als grote populaire publieksfilms als Scotoe of Verliefd op Bali. Door het grote aantal bezoekers zal The Zone of Interest vanaf donderdag niet meer in 72, maar in tachtig bioscopen te zien zijn.

The Zone of Interest, die genomineerd werd voor vijf Oscars, laat het leven zien dat kampcommandant Rudolf Höss van Auschwitz leidde in een luxueuze villa naast het kamp. De gruwelen binnen de muren worden niet getoond, maar het geschreeuw, de blaffende honden, de verbrandingsovens en de schoten zijn wel doorlopend hoorbaar.

"Het is heel bijzonder dat een film als deze zo goed loopt", stelt een woordvoerder van Cinéart. "Het is een stevige film waar je over wilt nadenken en napraten als hij klaar is. Niet het soort film waarbij je direct zulke volle zalen verwacht."

Veel media besteedden de afgelopen week aandacht aan het uitbrengen van de film. Veel experts op het gebied van de Holocaust spraken hun lof uit voor de film, zoals directeur Bertien Minco van herinneringskamp Westerbork. Eerder zei ook de directeur van museum Auschwitz-Birkenau al dat The Zone of Interest wat hem betreft een van de beste films over Auschwitz ooit gemaakt is.

De film doet het overigens ook in andere landen goed. Ook in Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk trekt The Zone of Interest volle zalen.