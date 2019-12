Nederland duikelt naar beneden op emancipatieranglijst

Mannen en vrouwen steeds meer gelijk? Niet in Nederland. Ons land zakte maar liefst elf plaatsen op de emancipatieranglijst van het World Economic Forum.

Nederland staat nu op plaats 38. We moeten landen als Nicaragua, Cuba, Rwanda en Uruguay voor laten gaan en zijn mijlenver verwijderd van koploper IJsland. In ons land blijft de politieke invloed van vrouwen achter en de carrièrekansen stagneren. Relatief weinig vrouwen hebben een leidinggevende functie en ze werken bovendien vaak in deeltijd. Dat hoeft natuurlijk niet per se negatief te zijn en kun je ook opvatten als een financiële luxe en een vrije keuze. Zo moeten vrouwen in Rwanda werken om genoeg eten op tafel te kunnen zetten voor hun gezin.

Toch is de achteruitgang opmerkelijk, juist omdat 101 van de 153 onderzochte landen vooruitgang hebben geboekt. Wereldwijd is 68,6 procent van de ongelijkheid tussen man en vrouw verdwenen.

Dit is de volledige top 10: