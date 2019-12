ABN AMRO: slechts twee pensioenfondsen hoeven te korten

Niet vier, maar slechts twee kleine pensioenfondsen moeten waarschijnlijk een pensioenkorting doorvoeren. Dat voorspelt het economische bureau van ABN AMRO. Naar verluidt betekent dit dat slechts enkele honderden gepensioneerden binnenkort te maken krijgen met een verlaging van hun pensioen.

Volgens een ingewijde gaat het om pensioenfonds voor verloskundigen SPV en DB Kring Premie. Deze fondsen presteren al langer onder de maat en het ligt niet voor de hand dat hun dekkingsgraad eind dit jaar boven de vereiste 90 procent uitkomt. Die graadmeter geeft aan of een pensioenfonds op lange termijn nog zijn pensioenen kan betalen. Met de twee andere fondsen in de gevarenzone, die voor de schoonmaak en voor de groothandel, gaat het de laatste tijd weer wat beter.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken kwam onlangs met maatregelen waardoor de meeste fondsen op korte termijn niet hoeven te snijden in hun pensioenuitkering. De bewindsman stelde dat er mogelijk nog gekort moest worden bij vier fondsen, waarbij in totaal zo'n 600.000 werkenden en gepensioneerden zijn aangesloten. Koolmees noemde geen namen, maar er waren toen hij met de maatregelen kwam vier fondsen die duidelijk ondermaats presteerden.

Piet Rietman

Econoom Piet Rietman van ABN AMRO gaat in zijn analyse niet in op specifieke fondsen. Volgens hem is er de laatste tijd in de gehele pensioensector sprake van een opleving wat betreft de financiële situatie. Dit komt doordat de rente op staatsobligaties weer wat opkrabbelt. Ook gaat het beter met de beleggingen van de fondsen. Rietman wijst erop dat het beursklimaat er best goed uitziet na de Britse verkiezingsuitslag en het voorlopige handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China.

Overigens is het volgens de deskundige niet per definitie goed nieuws dat veel pensioenkortingen nu uitblijven. Daardoor wordt de kans dat er volgend jaar gekort moet worden juist groter, zegt hij. Een vergelijkbaar verhaal speelt ook voor de pensioenpremies. Die gaan in 2020 in het algemeen slechts heel beperkt (0,2 procent) omhoog, raamt de bank. ABN AMRO voorziet voor 2021 evenwel een premiestijging van gemiddeld 4,1 procent.