Hoeveel capaciteit verliest de accu van je elektrische auto per jaar?

Veel mensen overwegen een overstap naar een elektrische auto. Grootste twijfel is de capaciteit van de accu. Niet alleen de kracht van de accu is van belang, maar ook hoeveel capaciteit hij per jaar verliest. Uit onderzoek blijkt nu dat de accu gemiddeld 2,3 procent per jaar aan kracht kwijtraakt.



Het verlies aan capaciteit kan oplopen tot 4,5 procent als auto’s veel gebruik maken van snelladers langs de snelweg. Dat schrijft het bedrijf Geotab op basis van een studie onder 6.300 elektrische auto’s.

De verschillen per automerk zijn niet groot. Er zijn wel nieuwere modellen accu’s die minder dan 1 procent per jaar aan capaciteit verliezen. Daarnaast is niet kou, maar hitte het slechtst voor de accu. In warmere landen loopt de accucapaciteit sneller terug dan in koudere landen.

Volgens Geotab blijft de accu het best als je hem met wisselstroom oplaadt en tussen de 20 en 80 procent opgeladen houdt.