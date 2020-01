In deze Europese landen geven mensen het meeste geld uit aan restaurantbezoek

Een hapje buiten de deur eten is in het ene land een stuk gebruikelijker dan in het andere. Voor mensen in Ierland, Spanje en Malta is het bijvoorbeeld belangrijker om vaak uiteten te gaan dan voor de Duitsers, Polen en Roemenen.

De Ieren besteden gemiddeld 14,4 procent van hun totale uitgaven aan restaurants of andere eetgelegenheden. Nederlanders geven maar 6,6 procent van hun budget uit aan uiteten gaan. Met uitzondering van Oostenrijk en Ierland zijn het vooral Zuid-Europese landen, die we terugvinden in de hoogste regionen van de lijst van Eurostat.

Die landen hebben onder meer door hun klimaat meer een cultuur van buiten de deur eten. Bovendien ligt hun inkomen wat lager, dan in Noord-Europa, waardoor ze procentueel gezien iets meer aan restaurants uitgeven.