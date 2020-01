‘Auto’s worden veel duurder, veel merken zullen verdwijnen’

Veel automerken zullen binnen korte tijd verdwijnen, omdat de bouwers de overgang naar elektrisch rijden niet kunnen betalen. Verder zal de prijs van een nieuwe auto de komende jaren met duizenden euro’s omhooggaan.

Dat zegt de Nederlandse baas van Audi, Bram Schot, tegen De Telegraaf.

Volgens Schot gaan de hogere prijzen grote gevolgen hebben voor de auto-industrie. „Dat wordt een hele uitdaging voor onze branche, want de inkomens stijgen in diezelfde periode niet, in ieder geval niet zo veel. Hoe ga je als fabrikant dan geld verdienen?”

Het aantal automerken zal volgens Schot daardoor fors dalen. Vooral de merken die nu al nauwelijks winst of zelfs verlies maken, zullen de financiële verplichtingen niet meer aankunnen. De overgebleven merken gaan het aantal modellen verminderen en zullen op technologisch gebied meer samenwerken.