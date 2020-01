Het weer wordt steeds meer geld waard

Het weer is big business. Energiebedrijven als Shell, containerbedrijf Maersk, de BBC en boeren betalen goed voor dure abonnementen om voorbereid te zijn op hitte, stormen of juist windstille perioden. Het FD bericht dat er dan ook een overnamegolf te verwachten is van weerdiensten.

De Meteogroep (vroeger Meteoconsult) is eind vorig jaar samengegaan met het Amerikaanse weerbedrijf DTN. Het maakt de kwaliteit van het werk van de Meteogroep vermoedelijk groter. De Zwitserse investeringsmaatschappij TBG kocht DNT twee jaar geleden voor naar verluidt $900 mln van het Franse Schneider Electric.

De overname van MeteoGroup maakt DTN het grootste private weerbedrijf ter wereld. Inclusief honderd meteorologen van Meteo heeft het bedrijf nu meer dan tweehonderd weerdeskundigen in dienst. Met de overname komen ook meer dan tienduizend meetstations mee, zodat ’s werelds grootste private observatienetwerk ontstaat.