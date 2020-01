“Grote webshops zoeken bewust mensen met schulden en bieden hen producten op afbetaling”

Gespreid betalen, het klinkt een stuk vriendelijker dan geld lenen om iets te kopen. De grote webwinkels verdienen er bakken met geld mee. Ze rekenen torenhoge rentes en ook de afbetalingsboetes zijn niet mals. Dat meldt RTL Nieuws.

Bij online winkels als Mediamarkt, Wehkamp en Otto kun je heel eenvoudig kiezen voor de optie ‘gespreid betalen’. Je krijgt je aanschaf direct thuis, maar betaalt bijvoorbeeld vier jaar lang af in maandelijkse termijnen. Dat kost natuurlijk wel meer. De rentes lopen niet zelden op tot 14 procent.

Voor sommige mensen is het de enige manier om iets te kunnen kopen. Dat ze daardoor soms wel een derde meer betalen, accepteren ze. De overheid wil dat webwinkels stoppen met deze betalingsregelingen, maar de winkels zelf willen dat helemaal niet. Zo verkopen ze immers veel meer producten. Bovendien verdienen ze aan de rentes en afbetalingsboetes.

Marco Florijn, van de vereniging van schuldhulpverleners NVVK, zegt zelfs dat webwinkels zich bewust richten op mensen die vaak al in de schulden zitten. “Deze webwinkels zoeken via open data naar postcodegebieden waar veel schulden worden gemaakt en bieden deze consumenten producten op afbetaling aan”, zegt Florijn.

Hoewel er geen bewijs is, is Ruud van den Tillaar, directeur van Kredietbank Limburg, het met hem eens. “Die data zijn er. Wij kopen ze zelf ook om mensen te vinden die we kunnen behoeden voor of helpen bij schulden. Commerciële instellingen gebruiken die data precies vanwege de tegenovergestelde reden”, zegt Van den Tillaar.

Hoe lucratief de leningen zijn, blijkt wel uit het jaarverslag van 2019 van Wehkamp: zo’n 8 procent van de totale omzet van de webwinkel komt uit het aanbieden van kredieten en verzekeringen. Op dit moment kun je consumenten alleen waarschuwen: koop geen producten op afbetaling.