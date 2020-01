Europese oproep voor universele telefoonoplader

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement heeft maandag opnieuw aangedrongen op een universele oplader voor mobiele telefoons, tablets en andere draagbare digitale apparaten zoals camera’s en e-readers. Het parlement deed dat in 2014 ook al, maar de daaropvolgende aanmoediging van de Europese Commissie aan fabrikanten om vrijwillig tot één standaard te komen heeft nog altijd niet tot het gewenste resultaat geleid.

Een universele oplader is niet alleen makkelijker voor consumenten, maar zorgt ook voor minder afval. In vrijwel elk Europees huishouden liggen opladers te verstoffen. Volgens ramingen komt daar jaarlijks 51.000 ton bij. De Europese Commissie schatte eerder dat eerder dat er elk jaar zo'n 300 miljoen euro wordt verspild aan opladers en snoeren die niet meer bruikbaar zijn na de aanschaf van een nieuw toestel.

"Het is niet genoeg. Europeanen verdrinken in het elektronisch afval. Schande", klonk het maandagavond in het parlement in Straatsburg. Volgens Europarlementariër Liesje Schreinemacher (VVD) hoeft het "niet zo ingewikkeld te zijn". Vrijwilligheid voor de industrie lijkt volgens haar niet te werken. Zij riep de Europese Commissie op met een plan te komen voor een universele oplader.

Haar collega Toine Manders (50PLUS) werkte in 2009 al aan het dossier. "Tien jaar later is er nog steeds geen universele oplader", stelde hij vast. Hij wees op de afhankelijkheid van (oudere) Europese burgers van mobiele telefoons.

Vicevoorzitter Maroš Šefčovič van de Europese Commissie erkende dat ondanks inspanningen het doel nog niet is bereikt. Hij opperde een combinatie van oplossingen, waaronder bijvoorbeeld de verkoop van mobieltjes zonder oplader. Het EU-bestuur publiceert de komende dagen een studie over de kwestie en staat klaar om snel met maatregelen te komen, zei Šefčovič.