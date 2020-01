‘Facebook ziet voorlopig af van reclame in WhatsApp’

Facebook schuift plannen om advertenties te laten zien in WhatsApp op de lange baan. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Het team dat manieren moest vinden om reclame in de berichtendienst te verwerken, is volgens ingewijden ontbonden.

WhatsApp presenteerde in het najaar van 2018 nog plannen om bedrijven te laten adverteren via de app. Dat zou niet in reguliere chats gebeuren, maar in de zogeheten Status. Dat is een functie waarmee gebruikers teksten, foto's of filmpjes op hun profiel kunnen zetten die na 24 uur verdwijnen.

Voor Facebook is het al een tijdlang de vraag hoe het meer munt kan slaan uit het in 2014 overgenomen WhatsApp. Daarvoor werkt de socialmediagigant nu voornamelijk aan nieuwe functies waarmee bedrijven via WhatsApp met klanten kunnen communiceren.

Het wel of niet plaatsen van advertenties in WhatsApp was in het verleden een heikel punt. Brian Acton, een van de oprichters van de chatdienst, verklaarde in de media te zijn opgestapt bij Facebook wegens een meningsverschil over reclame in WhatsApp.