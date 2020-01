Steeds meer mensen kopen dure benzine: is dat nodig?

Sinds 1 oktober 2019 is de bekende Euro 95 vervangen door E10. Deze benzine bestaat voor 10 procent uit bio-ethanol en moet zo de CO2-uitstoot omlaag brengen. Maar het regent klachten over de brandstof. Reden waarom mensen massaal kiezen voor Super of 98.

Volgens het AD klagen mensen op internetfora, sociale media en zelfs in tv-programma’s over benzinemotoren die vastlopen, een brandstofverbruik dat ineens hoger is en auto’s die beginnen te stotteren tijdens het rijden. Daarom stappen ze over op ‘premium’ brandstoffen zoals Shell V-Power, Total Excellium en BP Ultimate. Hierin zit gemiddeld 5 procent bio-ethanol, vandaar de aanduiding E5. Een liter E5 is al snel 8 tot 15 cent per liter duurder.

De prijs van een tank benzine loopt dus fors op als je premium tankt, terwijl er geen noodzaak is. “Voor de meeste mensen is die overstap helemaal niet nodig. Voor het overgrote deel van moderne automotoren, laten we zeggen vanaf bouwjaar 2000, levert E10 geen risico’s op”, aldus Erwin den Hoed van AMT, een vooraanstaand vakblad voor autotechnici, tegen het AD. “De problemen doen zich vooral voor bij oudere modellen. Die hebben bijvoorbeeld kunststof onderdelen die niet goed tegen de bijtende eigenschappen van ethanol kunnen.”

Brancheorganisatie Bovag is het met hem eens, laat woordvoerder Tom Huyskens weten: “Wij hebben ons erin verdiept en er zijn vrijwel geen klachten bekend. Bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is één probleemgeval geregistreerd en de ANWB Wegenwacht spreekt van twee meldingen, waarbij het niet eens zeker is of de motorschade is ontstaan door het tanken van E10.”

Wel is het zo dat E10 iets minder zuinig rijdt, maar dat verschil is minimaal. Huyskens: “Ten opzichte van Euro 95 neemt het verbruik hooguit met een paar procent toe. Niet met 10 procent. Dat voelt wellicht onrechtvaardig omdat je per liter brandstof niet minder betaalt sinds E10 is ingevoerd, maar de verschillen zijn niet schokkend.”