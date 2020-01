Belastingparadijs Nederland hielp rijkste vrouw van Afrika om rijkste vrouw van Afrika te worden

De Angolese Isabel dos Santos verkreeg haar vermogen door haar eigen land leeg te roven. Ze is de dochter van de vorige president, dus dat hielp. Wat ook hielp was dat Nederland hielp met brievenbusbedrijven en trustkantoren om haar immense buit geheim te houden, blijkt uit onthullingen van FD en Trouw.

Het geval-Dos Santos is tekenend. De familie heeft tal van brievenbusmaatschappijen in Nederland, zoals Melbourne Investments bv.

Isabel deed een succesvolle poging om onder de radar van De Nederlandse Bank te blijven. Via Nederlandse brievenbusmaatschappijen bezit de van corruptie beschuldigde Dos Santos grote belangen in onder andere olie-, telecom- en diamantbedrijven. De Nederlandsche Bank zette al in 2012 vraagtekens bij de belangen van Dos Santos via Nederland, maar haar bedrijven onttrokken zich eenvoudig aan het toezicht en zijn nog altijd actief.

Het straatarme Angola probeert het gestolen geld nu weer terug te krijgen