Dit zijn de 25 machtigste landen ter wereld

Voor een deel is dit een voorspelbaar lijstje: dat de Verenigde Staten op 1 staan, zal geen verrassing zijn. Ook Rusland en China had je wel in de top 3 verwacht, maar wist je dat ook Nederland tot de 25 machtigste landen ter wereld behoort?

Het gaat om politieke, militaire, economische en culturele macht. De lijst komt voort uit de ondervraging van 21.000 mensen in 80 landen door US News and World Report. De redenen voor een plaats in de lijst zijn heel verschillend. Zo staat Egypte erin vanwege de strategische handelspositie tussen Azië en Europa, Noorwegen vanwege de olie- en gasvoorraden en maritieme traditie en Nederland vanwege de strategische ligging aan zee met rivieren die voor verbinding zorgen met het achterland.

Dit is de volledige top 25: