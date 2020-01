De hele wereldeconomie in één grafiek: zo is 86 biljoen dollar verdeeld

De wereldeconomie weergegeven in een cirkel: het geeft een interessant beeld van de welvaartsverdeling. Het totale wereldwijde bbp bedraagt 86 biljoen dollar. De vijftien grootste economieën bezitten daarvan 75 procent. En kijk hoe klein het hoekje van Afrika is…

De grafiek is gebaseerd op de laatste cijfers van de Wereldbank en gemaakt door Howmuch.net. De Amerikanen bezitten nog altijd bijna 30 procent van het totaal, maar de kloof met China wordt kleiner en alle Aziatische landen samen zijn met 39 procent rijker dan de VS. De armoede in de wereld wordt ook pijnlijk duidelijk: Afrika maakt 1,14 procent uit van het totaal.

Deze tien landen hebben het hoogste bbp ter wereld (in biljoenen dollars):

1. Verenigde Staten: $105,99

2. China: $63,83

3. Japan: $24,99

4. Duitsland: $14,66

5. Verenigd Koninkrijk: $14,34

6. Frankrijk: $13,73

7. India: $12,61

8. Italië: $11,36

9. Canada: $8,57

10. Spanje: $7,77