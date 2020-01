In deze landen hebben mensen het minst vertrouwen in het kapitalisme

Zelfs economen zijn tegenwoordig kritisch over het kapitalisme. De kwalijke gevolgen van ongeremde marktwerking worden steeds groter. Dat gevoel heeft althans een meerderheid van 28 onderzochte landen. In India, Thailand en Frankrijk is het vertrouwen in het kapitalisme het laagst. Japan, de VS en Canada behoren tot de landen waar nog altijd een meerderheid van de mensen de voordelen van het kapitalisme groter vindt dan de nadelen.

Dat blijkt uit een poll van The Edelman Trust Barometer. De onderzoekers peilen al twintig jaar het vertrouwen van mensen in belangrijke instituten als de overheid, de markt en de media. Uit de laatste peiling blijkt dat in 15 van de 28 onderzochte landen een meerderheid van de mensen pessimistisch is over de economische vooruitzichten voor de komende 5 jaar.

Zo’n 56 procent van de mensen is het eens met de stelling dat het ‘kapitalisme in de huidige vorm meer kwaad doet dan goed’. Er was een meerderheid voor dit standpunt in 22 van de 28 onderzochte landen. In Nederland is 59 procent van mening dat het kapitalisme moet veranderen.