Hoe kan het dat WhatsApp nog steeds gratis is

Toen WhatsApp nog niet zo lang bestond en nog niet was gekocht door Facebook, moest je eens per jaar een euro betalen. Facebook betaalde 22 miljard, intussen zijn er 1,5 miljard gebruikers, maar nog altijd is de dienst gratis. We versturen elke dag 65 miljard berichten en 2 miljard minuten aan geluid en video. Dat is allemaal gratis, maar kost Facebook uiteraard veel geld.

De eerste reden om WhatsApp te willen kopen was voor Facebook om te zorgen dat er geen concurrent zou komen. Dat is in grote lijnen gelukt.

Er wordt nu al geld verdiend met WhatsApp voor bedrijven. Als je bijvoorbeeld een schade wilt aangeven bij FBTO, dan kan dat via WhatsApp en vindt de hele communicatie over de afhandeling plaats via WhatsApp; snel en eenvoudig. Bedrijven moeten daarvoor betalen.

Verwacht wordt dat Facebook op den duur WhatsApp gaat gebruiken zoals het Chinese Tencent omgaat met de Chinese versie van WhatsApp, WeChat.

Via WeChat kunnen mensen rekeningen betalen, filmkaartjes kopen, seplletjes spelen en eten bestellen. De diensten van ruim 10 miljoen andere bedrijven zijn geïntegreerd, waardoor mensen bijna alles kunnen regelen vanuit WeChat.

1,5 miljard personen gebruiken WeChat wereldwijd en 800 miljoen hebben er hun bankrekening aan gekoppeld. Het aantal verrichtingen via WeChat Pay verdrievoudigde tussen 2017 en 2019. WeChat is nog wel een communicatieplatform, maar ook veel meer. De gemiddelde stedelijke Chinees doet heel veel praktische en financiële dingen met WeChat en dat levert de eigenaar heel veel geld op.

Niemand twijfelt er aan dat dat de toekomst zal zijn van WhatsApp: gratis, maar niet voor niets.