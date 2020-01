Bij deze tien steden loop je de meeste vertraging op door files

Files, Nederland staat er vol mee, maar de ene file is de andere niet. Wie Leiden in of uit moet heeft het grootste probleem. Verkeersopstoppingen zorgen gemiddeld voor dertig procent extra reistijd. In de spits doe je er 62 procent langer over.

Een rit van een uur duurt dan 37 minuten langer. Dat blijkt uit gegevens van TomTom op basis van zo’n 600 miljoen navigatiesystemen in auto’s of smartphones.

Dit is de volledige top 10:

Leiden Den Haag Haarlem Nijmegen Amsterdam Arnhem Rotterdam Groningen Utrecht Eindhoven

Wereldwijd valt dit nog erg mee. Leiden staat op een 131ste plaats, Den Haag op plek 151 en Haarlem op plaats 163 van 416 onderzochte steden. In Bangalore in India is de situatie nog een stuk ernstiger. Daar duurt een gemiddelde rit 71 procent langer. Een tocht van een uur kost je dus 43 minuten extra. Daarmee heeft de Indiase stad de ergste files ter wereld. Manilla, Bogota en Mumbai staan op plaats 2, 3 en 4. Eerste Europese stad is Moskou op plaats 6. De Europese top 10 bestaat volledig uit Oost-Europese steden, op Dublin na.