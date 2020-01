Vliegschaamte? Recordaantal passagiers op vijf Nederlandse luchthavens

Nog nooit reisden zo veel passagiers via een van de vijf luchthavens van en naar Nederland als vorig jaar: ruim 81 miljoen. Het aantal passagiers steeg vorig jaar met 2 procent vergeleken met 2018. Veruit de meeste passagiers (ruim 88 procent) maakten gebruik van Schiphol. De nationale luchthaven verwerkte vorig jaar 71,7 miljoen passagiers, 1 procent meer dan een jaar eerder, meldt het ND. Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde verwerkten vorig jaar in totaal bijna 9,5 miljoen passagiers.

De commissie-Remkes adviseerde twee weken geleden nog dat de luchtvaart alleen mag groeien als de stikstofuitstoot wordt verminderd.