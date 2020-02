Waarom het coronavirus zo slecht is voor de wereldeconomie

Hoe ernstig de uitbraak van het coronavirus in China precies is, weten we nog niet, dat het de wereldeconomie schaadt, is wel duidelijk. Dat komt heel simpel door de omvang van de Chinese economie. Vermoedelijk kost het coronavirus de wereld drie tot vier keer zoveel als de SARS-epidemie zeventien jaar geleden.

Dat denkt althans Warwick McKibbin, de econoom die destijds becijferde dat SARS de wereld zo’n 40 miljard dollar heeft gekost. Een groot deel van het BBP-verlies werd veroorzaakt door een vertraagde economische groei van China zelf. “Nu de economie van China zo veel groter is geworden, moet je ervan uitgaan dat de miljardenschade ook veel groter zal zijn”, zegt McKibbin.

Op dit moment maakt China zeventien procent uit van de wereldeconomie, ten tijde van SARS in 2003 was dat nog maar vier procent. De Chinese economie is in zeventien jaar tijd acht keer zo groot geworden.

Door de uitbraak van het coronavirus stagneert de economische activiteit in China. Het land importeert veel minder grondstoffen dus is onder meer de vraag naar olie sterk afgenomen. Enerzijds komt dat direct doordat de Chinese vraag daalt, anderzijds heeft het te maken met de vele luchtvaartmaatschappijen die niet meer op China vliegen. Experts schatten dat de vraag naar olie wereldwijd met 500.000 vaten per dag daalt.

Wat de economische schade van het coronavirus precies zal zijn, is afwachten. Het hangt uiteraard af van de omvang van de uitbraak en hoe lang het duurt om de epidemie onder controle te krijgen.