Te koop: Een heerlijke kamer met eigen wastafel en een top uitzicht, nu beschikbaar!

Gevonden op Funda:

Mooi! Korte Geuzenstraat 700-705 Amsterdam-West. Een heerlijke kamer met eigen wastafel en een top uitzicht, nu beschikbaar! Zoekt u voor uw zoon of dochter een kamer en lukt dat niet? Misschien is dit een oplossing?

Een eigen kamer, een wastafel en een fraai uitzicht? In de servicekosten zit o.a. WiFi-internet, verwarming, water, licht, schoonmaak 3 keer per week van de gemeenschappelijke ruimten.

INDELING

Een kamer aan de rand van Amsterdam Centrum op de bovenste etage van een flatgebouw aan de Korte Geuzenstraat / Kostverlorenkade in een monumentaal pand. Met werkelijk fantastisch uitzicht over de stad. De gemeenschappelijk entree bevindt zich op de begane grond. Met de lift of via het trappenhuis heeft u toegang tot de zevende verdieping. De kamer heeft een eigen wastafel. U kunt gebruik maken van twee gemeenschappelijke douches en toiletten. De keuken is uitgevoerd met 2 aanrechtbladen en wordt ook gedeeld.

Circa 10 m² / 1 Slaapkamer.

Het imposante complex is gelegen in een mooie, rustige straat met veel groen. Dit zorgt voor een aangename woonomgeving. In de buurt is een ruim aanbod aan winkels en supermarkten, veel gezellige cafés, goede restaurants en culturele uitgaansmogelijkheden (o.a. de Foodhallen) De woning ligt centraal tussen Westerpark, het Vondelpark en de Jordaan. Zowel de stations Sloterdijk als Centraal zijn gemakkelijk te bereiken met openbaar vervoer. Tram 12, 13 en 14 stoppen om de hoek. De bussen 18 en 80 brengen je o.a. naar Amsterdam Centraal en zelfs Zandvoort. De ring A10 ligt op 7 autominuten. Parkeren kan voor de deur met een parkeervergunning.

-Verkoper heeft een offerte opgevraagd voor het eeuwigdurend afkopen erfpacht;

Vraagprijs: € 125.000,- k.k.

Beschikbaar: Per direct