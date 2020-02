Zuid-Europeanen genieten het langst van pensioen: 4 jaar verschil met Nederland

De Fransen ontvangen het langst pensioen van alle 36 ontwikkelde landen die lid zijn van de OESO. Daarna volgen Spanje en Italië. In Mexico en Zuid-Korea genieten mensen het kortst van hun pensioen. Het verschil met Frankrijk is bijna tien jaar.

Franse mannen zijn gemiddeld 22,7 jaar met pensioen, Franse vrouwen 26,9 jaar. Ook in Spanje en Italië genieten mannen nog zeker 20 jaar en vrouwen minstens 25 jaar van pensioengeld. In Frankrijk wilde de overheid na lange onderhandelingen de pensioenleeftijd verhogen van 62 naar 64 jaar, ingaand vanaf juli 2025, maar sinds dat besluit zijn er hevige protesten plus de langste transportstaking in de Franse geschiedenis om die maatregel tegen te houden.

In andere landen, zoals Duitsland en Nederland ligt de pensioenleeftijd allang veel hoger. Duitsland is al in 2012 begonnen met verhoging van 65 naar 67 jaar. Reden waarom het aantal jaar dat mensen van hun pensioen genieten vergelijkbaar is met dat van Nederland. In ons land zijn mannen 18,6 jaar met pensioen, vrouwen 23,4 jaar.

In de Scandinavische landen is het nog korter: mannen zitten op 18 jaar in Zweden en Noorwegen, in Denemarken zelfs op 17,8 jaar. Vrouwen ontvangen tussen de 21,3 en 22,7 jaar pensioen. De Belgen hebben het wat dat betreft voorlopig beter voor elkaar. De mannen ontvangen ruim 21 jaar pensioen, vrouwen zelfs 25,5 jaar, vergelijkbaar met de Zuid-Europese landen dus.