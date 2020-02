Prestaties Bol.com blijven geheim uit angst voor Amazon

Het gaat vermoedelijk heel goed met Bol.com, eigendom van Ahold. Maar de top van Ahold wil de cijfers niet openbaar maken, ook al zou dat goed zijn voor de beurskoers. Reden: angst om concurrent Amazon wijzer te maken. Net als andere webwinkels vreest Ahold Delhaize de start van Amazon in Nederland, waarschijnlijk deze maand al. Het wil de Amerikanen niet wijzer maken. Dat zeggen bronnen rond Ahold Delhaize tegen het FD.nl. ‘We dachten: als Amazon ziet hoeveel geld Bol.com in Nederland verdient, zijn ze er morgen.’ In Duitsland hebben de Amerikanen inmiddels bijna de helft van de markt in handen.