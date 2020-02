De belastingdienst ontslaat opmerkelijk veel personeel

De belastingdienst gaat niet alleen raar om met belastingbetalers, maar blijkt ook heel veel eigen personeel te ontslaan wegens ‘integriteitsschendingen’. Dat is de ergste vorm van ontslag die de overheid kent: je krijgt geen ww-uitkering en je komt in principe niet meer bij de overheid aan de slag. In 2018 nam de fiscus de helft van de strafontslagen bij de rijksdienst voor zijn rekening, schrijft het FD. Deze constatering is koren op de molen van de vakbonden, die vinden dat de Belastingdienst te snel een straf oplegt als medewerkers een fout maken. De vakbonden vinden dat veel te snel naar dit zware middel wordt gegrepen.

‘De menselijke maat is helemaal weg, ook in de omgang met de medewerkers’, zegt vakbondsbestuurder Mieke van Vliet van FNV Overheid.