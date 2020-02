Agnes Jongerius: “Het is code rood op de arbeidsmarkt”

“De wereld is verzakelijkt, de verhoudingen versnipperd.” Dat zegt Europarlementariër voor de PvdA, Agnes Jongerius, in gesprek met de Volkskrant over sociaal beleid.

Solidariteit

“Een halve eeuw terug was er eenvormigheid,” legt de oud-voorzitter van de FNV uit. “Je had jonge en oudere werknemers, maar het waren bijna allemaal mannen die werkten in vast dienstverband. Solidariteit was een vorm van eigenbelang: als jongere vocht je voor de pensioenen, omdat je wist dat het ook jouw toekomst was.”

Nu is dat anders doordat de arbeidsmarkt zakelijker is geworden. “De zorg van wieg tot graf bestaat niet meer. Ali werkt op dezelfde werkvloer, maar in een heel ander dienstverband. De kantine is uitbesteed, net als de postkamer en het interne transport. We werken onder hele andere condities.”

Marktfalen

Dat is niet goed, vindt Jongerius. “Nederland ligt uit het lood. We zijn in de jaren negentig te makkelijk in het verhaal gestapt dat als de markt het regelt, het per definitie beter en efficiënter is. Toen ik vorig jaar zei: het is code rood op de arbeidsmarkt, want drie van de acht werkenden hier heeft een flexibel contract, werd ik niet geloofd. Nederland neemt hier een koppositie in waar we niet trots op kunnen zijn. De commissie-Borstlap zegt niet voor niets: hiervan gaan we nog veel economische schade ondervinden.”

Flexwerk

Er is een nieuwe werkelijkheid ontstaan. “Het flexwerk zal in Europa een grote vlucht nemen, het is ook een verlangen van veel mensen. Als het betekent: ik heb een baan en een gezin, en ik wil daarom niet vastzitten in het keurslijf van een door anderen opgelegd rooster, dan is dat iets positiefs,” aldus Jongerius. “Maar als het betekent dat je baas erop rekent dat je eigenlijk altijd beschikbaar bent en nooit nee durft te zeggen, zit je op de verkeerde weg. Het wordt nog een ingewikkelde discussie om daarin een evenwicht te vinden.”

Uber

Het is de belangrijkste arbeidsmarktvraag van deze tijd. “Nederland moet met een antwoord komen op de Ubers en Deliveroos die zeggen: taxichauffeurs of koeriers zijn slechts gebruikers van ons platform, daarvoor dragen wij geen verantwoordelijkheid. Zo slaan ze een gat in ons arbeidsrecht. Ons poldermodel werkt alleen als de ene partij geen overmacht heeft over de andere.”