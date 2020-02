Werkloosheid in de EU: Zuid-Europa blijft achter

In Nederland dreigt de economie vast te lopen door een tekort aan arbeidskrachten. Het aantal werklozen behoort dan ook tot het laagste van Europa. Lang niet overal gaat het zo goed met de arbeidsmarkt.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Eurostat van het laatste kwartaal van vorig jaar. In Griekenland is de werkloosheid het hoogst met ruim 16 procent. Ook in Spanje en Italië hebben nog altijd veel mensen geen baan. Frankrijk volgt daarna.

In Nederland en Duitsland zijn de minste werklozen, gevolgd door Malta en Hongarije. Gemiddeld bedraagt de werkloosheid in de Europese Unie 7,4 procent.