Je wil een product terugsturen? Hou het maar, zegt de webwinkel

Als je niet tevreden bent over een product en dat aangeeft bij Bol.com, Coolblue of Amazon hoef je het vaak niet terug te sturen. Je krijgt gewoon je geld terug en mag de spullen houden. Dat blijkt uit een rondvraag van het FD. De winkels moeten veel kosten en moeite doen om de geretourneerde producten weer te kunnen verkopen. Ze hebben ze dus liever niet. Scheelt ook verzendkosten. Volgens het FD is deze gang van zaken niet ongebruikelijk.

Retailexperts spreken in het FD van ‘een verkeerd signaal, dat misbruik in de hand werkt’. Toch zal het verschijnsel waarschijnlijk alleen maar toenemen. Bij webreus Amazon, die binnenkort naar Nederland komt, is ‘retouren laten houden’ een vaste optie die externe verkopers kunnen aanvinken.