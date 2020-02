Hij is 15 jaar topman van Heineken gebleven, maar Jean-François van Boxmeer heeft het niet voor niks gedaan. Hij werd betaald in cash en in aandelen en RTLZ berekende dat hij tot en met 2019 88 miljoen binnenharkte. En 2020 komt daar nog bij. Daarnaast is zijn pensioenpot goed gevuld. Daar zit bijna 10 miljoen in. Die 88 miljoen is dus een appeltje bij heel veel dorst

Voor het perspectief het doorsnee salaris van een Heineken-medewerker bedroeg vorig jaar 57.228 euro.