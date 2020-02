Op koffieplantages Nespresso werken kinderen voor 6 euro per dag. George Clooney verdiende 37 miljoen met reclame

Op de plantages waar Nespresso de koffiebonen vandaan haalt, is sprake van kinderarbeid. Dat ontdekte documentaireprogramma Dispatches van Channel 4.

Op de beelden is te zien hoe jonge kinderen op de koffieplantages in Guatemala zes dagen per week acht uur per dag werken voor een schamel dagloon van een euro of 6. Saillant detail: George Clooney, die in de reclames speelt van het koffiemerk, kreeg zo’n 37 miljoen euro voor zijn werk.

De acteur, die ook in de adviescommissie voor duurzaamheid zit bij Nespresso, zegt ‘diepbedroefd’ te zijn over het nieuws en belooft dat er iets aan gedaan wordt. Het bedrijf zelf, bekend van de koffiecups (van plastic en dus erg vervuilend) en de bijbehorende apparaten, is direct in actie gekomen door geen bonen meer in te kopen van de betreffende plantages.

Nespresso zei eerder zeker te weten dat de koffiebonen op een ethisch verantwoorde manier geproduceerd werden, maar moet daar nu op terugkomen. Volgens CEO, Guillaume Le Cunff hebben alle plantages in die regio een keurmerk. “Ze zijn allemaal gecertificeerd door Rainforest Alliance en Fairtrade,” klinkt het. Óf er schort dus wat aan deze keurmerken óf het is niet waar wat Nespresso zegt.