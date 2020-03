Ryanair woedend op Nederlandse overheid: “Dit is staatssteun aan KLM”

Michael O’Leary, de baas van Ryanair, is boos op de Nederlandse regering. Volgens de CEO van Europa’s grootste luchtvaartmaatschappij wil de overheid KLM en Schiphol beschermen en wordt daarom de opening van Lelystad Airport steeds uitgesteld.

“De Nederlandse overheid spendeert een belachelijke hoeveelheid tijd aan het opvoeren van compleet gekunstelde beperkingen rond Lelystad”, zei hij tegen Omroep Flevoland. “Dit is gewoon protectionisme.”

O’Leary overweegt juridische stappen. Luchtvaartmaatschappijen die bereid zijn vakantievluchten vanaf Schiphol op te geven, krijgen voorrang in Lelystad. “Dat is in feite staatssteun aan KLM. Wij moeten ook vanaf Lelystad kunnen vliegen. Hetzelfde geldt voor EasyJet.”

De CEO van Ryanair begrijpt niets van de almaar uitgestelde opening. “De opening is nu weer uitgesteld, wederom op basis van een milieuonderzoek waarin geen conclusie wordt getrokken,” klinkt het.