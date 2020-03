‘Meer faillissementen in Nederland door virusuitbraak’

Het aantal faillissementen in Nederland zal dit jaar met 3 procent stijgen, nadat het aantal bankroeten vorig jaar al voor het eerst in jaren was toegenomen. Dat voorspelt kredietverzekeraar Atradius in een nieuw rapport. De wereldwijde verspreiding van het nieuwe coronavirus drukt de economische groei, en dat voelen ook Nederlandse bedrijven. Vooral producerende bedrijven, verkopers van elektronica en kledingbedrijven kunnen door het coronavirus in de problemen komen. Zij zijn vaak afhankelijk van de toevoer uit China, maar die is door fabriekssluitingen en reisverboden verstoord. Afgelopen najaar voorspelde Atradius nog een toename van het aantal faillissementen in 2020 van 1 procent. Vorig jaar gingen in Nederland 3,5 procent meer ondernemingen failliet dan een jaar eerder, berekende de kredietverzekeraar. Virusuitbraak De virusuitbraak komt bovenop andere ongunstige omstandigheden voor Nederlandse bedrijven. Zo is het nog onduidelijk hoe de handelsrelatie met het Verenig Koninkrijk zal zijn na de brexit, wat voor onzekerheid zorgt. Daarnaast raakt de zwakte in de Duitse industrie Nederlandse ondernemingen. Voor heel West-Europa verwacht de kredietverzekeraar een toename van 2,1 procent, tegenover een lichte daling vorig jaar. In Azië wordt een stijging van het aantal faillissementen van 4 procent verwacht.