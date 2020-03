Voorzitter ECB verwacht ‘aanzienlijke recessie’ in eurozone

Christine Lagarde, de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), zegt dat ze een ‘aanzienlijke’ recessie in de eurozone verwacht als gevolg van de coronavirusepidemie. Ze doet de uitspraken in een column die vandaag in verschillende Europese kranten verschijnt.

“Een groot deel van de economie ligt tijdelijk stil, waardoor de economische bedrijvigheid in de eurozone aanzienlijk zal krimpen”, aldus Lagarde in de tekst die gepubliceerd wordt in Le Figaro in Frankrijk, het Handelsblatt in Duitsland, de Financial Times in het Verenigd Koninkrijk, La Repubblica in Italië en El Mundo in Spanje.

De column komt er een dag nadat de ECB een gigantisch bedrag van 750 miljard euro vrijmaakte om de Europese economie te steunen in het licht van de impact van de epidemie. En als dat niet genoeg is, zal de ECB “alles doen wat nodig is in het kader van haar mandaat om de eurozone te helpen deze crisis te overwinnen”, omdat de instelling “ten dienste staat van Europeanen”, vervolgt Lagarde.