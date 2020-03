Aandelen: de Trump-bump is helemaal weg

Ook voor Amerikaanse beleggers geldt nu: onder Obama was het beter.

Voordat hij werd beëdigd als president, maakte Donald J. Trump duidelijk dat hij de aandelenmarkt zou beschouwen als een cruciale maatstaf voor zijn succes.

“De wereld was somber voordat ik won – er was geen hoop”, schreef hij op Twitter op 26 december 2016.

In de drie jaar daarna is Trump als geen president voor hem geobsedeerd door de dagelijkse schommelingen van de aandelenmarkt. Hij lzag de stijging als een bevestiging van zijn leiderschap, zijn financiële inzicht en zijn beleid. Teleurstellende dagen waren de schuld van de Democraten, de media of de Federal Reserve .

Nu zijn zijn is alles voorbij, verdampt, samen met duizenden miljarden dollars aan rijkdom.