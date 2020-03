Waarom we vanzelfsprekend de Zuid-Europese landen financieel moeten helpen

Italië is woedend op Nederland. Het door de coronacrisis zwaar getroffen land wil financiële steun uit Brussel, maar Nederland ligt dwars. Hoogleraar Ondernemingsfinanciering en Financiële Markten Arnoud Boot legde gisteren in Op1 uit waarom de Italianen terecht boos zijn. “Dit is het moment voor solidariteit.”

Boot komt deze week met een brief die is ondertekend door vele andere topeconomen in Nederland, waarin wordt opgeroepen om in te stemmen met een Europees steunpakket. “Ik heb geen econoom in binnen- en buitenland gevonden die het daar niet mee eens is.”

Gemeenschappelijke vijand

Boot vindt het volkomen misplaatst dat Nederland nu de Zuid-Europese landen verwijt dat ze hun huishoudboekje niet op orde hebben. “Het coronavirus is een gezamenlijk probleem, waar Italië en andere landen niet om hebben gevraagd. We hebben een gemeenschappelijke vijand. Dit is het moment waarop Europese landen solidair moeten zijn.”

De econoom vervolgt: “Het is voor veel landen niet te verteren dat Nederland nu op zijn strepen gaat staan. We hebben hier een noodfonds voor en we hebben een Europese Unie. Wij moeten allemaal onze economie stutten. Dan kun je wel zeggen: jullie hebben vorig jaar te veel uitgegeven maar daar hebben die landen nu niets aan.”

Bovendien zegt de hoogleraar: “Onze toekomst zal voor een aanzienlijk deel worden bepaald door hoe we met dit probleem omgaan. Rekeningen vereffenen uit het verleden, dit is het laatste moment om dat te doen. Als andere landen hun economie niet overeind houden dan hebben wij daar als exportland ook veel last van.”

Solidariteit

Italiaanse politici en bestuurders zijn het met hem eens en hebben zelfs een paginagrote advertentie geplaatst in de Frankfurter Allgemeine waarin ze steun zoeken bij Duitsland en Nederland “in alle opzichten een voorbeeld van gebrek aan ethiek en solidariteit” noemen.

Italië wil dat er eurobonds worden uitgegeven. Nederland en nog een aantal andere Noord-Europese landen, waaronder Duitsland zijn daar tegen. Wel wil Duitsland het Europese Stabiliteits Mechanisme, een noodfonds van 410 miljard euro, inzetten. Ook daar vindt Nederland het nog te vroeg voor. Ons land wil hardere toezeggingen over hervormingen.

Daar is het nu helemaal niet het moment voor. We moeten nu samen de eurozone redden en de hervormingsdiscussie later voeren. Het is nu tijd om eenheid en solidariteit te tonen. Niet alleen uit moreel oogpunt, maar ook omdat we de wereld moeten laten zien dat de Europese Unie levensvatbaar is.

Belastingparadijs Nederland

Daarnaast is het nog zo dat Nederland zelf ook om financiële hulp vraagt in Brussel voor de zwaar getroffen sierteelt en al lange tijd profiteert van gunstige belastingtarieven voor bedrijven. Terecht schrijft Italië dan ook in de Duitse krant: “Nederland is het land dat sinds jaren met zijn fiscaal beleid belastinginningen van de belangrijkste Europese landen ontneemt. Het zijn onze openbare begrotingen en de sociaal zwakkeren in onze landen die daarvoor de prijs moeten betalen. Het zijn diegenen die vandaag het sterkst door de crisis worden getroffen.”

Migrantencrisis

Daar komt nog bij dat Noord-Europa Italië behoorlijk heeft laten zitten tijdens de migrantencrisis. “Af en toe werd er een zak geld over de Alpen heen geslingerd, maar verder moesten de Italianen de migranten vooral bij zich houden, schrijft correspondent Angelo van Schaik in het AD. “Dat gebrek aan solidariteit zijn de Italianen nooit vergeten.”

Ondertussen klopt Nederland bij Duitsland en België aan voor extra ic-bedden.