Amerikaanse economie stort in: 6,6 miljoen nieuwe werklozen in een week

De economie van het land met de zuiverste versie van het kapitalisme stort in als gevolg van een virus. Alleen de afgelopen week al kwamen er ruim 6,6 miljoen werklozen bij. Vermoedelijk zijn het er veel meer: de aanmeldingskantoren werden overspoeld en waren dus slecht bereikbaar.

In de VS zijn wel reddingspakketten voor honderden miljarden om bedrijven van de ondergang te redden, maar is er vrijwel niets om echte mensen te helpen. Mogelijk krijgt iedere Amerikaan over een paar weken een cheque, getekend door Trump, van 1200 dollar. Maar dat is eenmalig en zet dus geen zoden aan de dijk als je je baan kwijt bent.

Er hebben nu bijna 10 miljoen mensen in twee weken een WW-uitkering aangevraagd.

De snelheid en omvang van het banenverlies is zonder precedent. Tot vorige maand was de slechtste week voor werkloosheidsaanvragen 695.000 in 1982.

“Wat normaal gesproken maanden duurt tijdens een recessie, gebeurt binnen een paar weken,” zegt Michelle Meyer, hoofdeconoom van Merrill Lynch.