‘Familiebedrijf Trump ontslaat honderden werknemers’

De Trump Organization, het familiebedrijf van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft zo'n 1500 medewerkers ontslagen of met verlof gestuurd te midden van de coronacrisis. Dat meldt The Washington Post. Het gaat volgens de krant om hotelmedewerkers in de VS en Canada. Volgens de Amerikaanse krant The New York Times zijn eerder al tientallen medewerkers in New York en Washington ontslagen. De Trump Organization heeft 17 van zijn 24 golfclubs en hotels gesloten vanwege de coronapandemie. Vestigingen die nog wel open zijn, draaien volgens The Washington Post op beperkte capaciteit.