Geloof geen economen, ze hebben geen idee

De Belgische topeconoom Stijn Baert zegt vandaag (in HLN) dat economen op dit moment net zoveel weten over de economische toekomst als sterrenwichelaars.

En hij heeft gelijk. Economen doen allerlei uitspraken over wat de crisis gaat kosten en wat op de lange termijn de economische gevolgen zijn. Dat is, zegt ook Baert, allemaal lariekoek. Niemand, ook economen niet, weet hoelang de lockdown zal duren. En als je dat niet weet is iedere berekening over kosten of gevolgen uitgesloten. Als het gewone leven op 1 mei weer terugkeert zijn de gevolgen veel minder ingrijpend dan wanneer het tot 1 oktober duurt. Dat begrijpt iedereen. Behalve economen, want die blijven voorspellingen doen.

Niet geloven dus.