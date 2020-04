ABN AMRO: huizenprijzen gaan dalen

De huizenmarkt krijgt door de coronacrisis zo'n knauw dat de huizenprijzen volgend jaar zullen dalen. Dat voorspellen economen van ABN AMRO. Hoe sterk de daling wordt, is nog ongewis. Dat hangt af van de precieze impact van de crisis. Als de huizenprijzen inderdaad dalen, zou dat de eerste keer sinds 2014 zijn. Sinds dat jaar werden koopwoningen jaar op jaar duurder, met in de afgelopen jaren spectaculaire prijsstijgingen door schaarste en grote vraag. ABN AMRO voorziet dat die vraag naar huizen door alle maatregelen tegen het nieuwe coronavirus krimpt. De werkloosheid neemt toe en besteedbare inkomens slinken. Daar komt bij dat hypotheekrentes stijgen, waardoor de aanschaf van een huis moeilijker te financieren is. Ook beleggers zullen minder actief worden op de koopwoningmarkt.