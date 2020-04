Spanje denkt eraan deze zomer geen buitenlandse toeristen toe te laten

De Spaanse regering overweegt om deze zomer de grenzen gesloten te houden voor buitenlandse toeristen. De kans is klein dat het nieuwe coronavirus dan al volledig verdwenen zal zijn en Spanje wil ook ten allen koste vermijden dat met de komst van miljoenen toeristen het virus weer toeslaat. Het land is met al meer dan 15.000 doden een van de zwaarst getroffen landen in Europa.

De maatregel zou volgens nieuwszender ABC wel een enorme impact kunnen hebben op de economie van Spanje. Het toerisme is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten.

Binnenlands toerisme krijgt sowieso voorrang en zal ook gepromoot worden. Het ziet er naar uit dat het internationaal toerisme zal moeten wachten tot in de herfst.

Volgens de Telegraph gaan veel hotels, resorts en campings helemaal niet open, omdat dat goedkoper is dan openen voor te weinig gasten.